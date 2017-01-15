Adana'da 200 Fidan Toprakla Buluştu

Adana'da 200 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu.



TEMA Vakfı ile Kadirli Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (KAVAK) işbirliğinde, merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü ayağında gerçekleşen etkinlikte bir araya gelen üyeler, belirlenen araziye 200 fıstık çamı dikti.



TEMA Adana Temsilci Vekili Hamza Farsak, KAVAK Adana Şube Başkanı Mustafa Çi·çekli· ve üyelere teşekkür etti. Farsak, Mustafa Çi·çekli'ye "Teşekkür Belgesi" verdi, TEMA Vakfı rozeti taktı.



Farsak, "KAVAK Adana Şube Başkanının şahsında, Yönetim Kuruluna ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Adana'mız sizlerin gayretleri ile yeşerecek." dedi.