Adana' da 15 Deaş Şüphelisi Adliye' De

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlı, adliyeye sevk edildi. Sağlık raporu için Adli Tıp Birimi'ne getirilen zanlılardan biri, gazetecilere "Allah'tan başkasına kulluk etmediğimiz için bu haldeyiz" diye bağırdı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Elde edilen bilgiler üzerine, terör örgütünün propagandasını yapıp, eleman kazandırdıkları belirlenen 15 zanlı, 10 gün önce gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerinin ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen zanlılar, Çevik Kuvvet'e ait otobüslerle adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden çıkan bir zanlı, gazetecilere "Allah'tan başkasına kulluk etmediğimiz için bu haldeyiz" diye bağırdı.