Adana'da 10 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana polisi, İstanbul'dan Adana'ya gelen bir otomobilde yaptığı aramada 10 bin uyuşturucu hap, 220 gram marihuana ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Adana'ya gelecek olan bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Polis hemen otomobilin Adana'ya gireceği güzergahlarda önlem aldı. Polis D-400 karayolu ve otoyolda beklemeye başladı. Bir süre sonra şüpheli otomobil otoyolda görüldü. Polis otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada koltuğun altına zulalanmış halde 10 uyuşturucu hap, 220 gram da marihuana ele geçirdi. Polis biri yaşı küçük iki zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete getirilerek sorguya alınan şahıslar, içici olduklarını, satıcı olmadıklarını ileri sürdü. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.



(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya /İHA)