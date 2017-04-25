Adana'da 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana polisi İstanbul'dan Adana'ya gelen bir otomobilde yaptığı aramada 10 bin uyuşturucu hap, 220 gram marihuana ele geçirdi

Gözaltına alınan biri yaşı küçük iki kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı



ADANA - Adana polisi İstanbul'dan Adana'ya gelen bir otomobilde yaptığı aramada 10 bin uyuşturucu hap, 220 gram marihuana ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Adana'ya gelecek olan bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Polis hemen otomobilin Adana'ya gireceği güzergahlarda önlem aldı. Polis D-400 karayolu ve otoyolda beklemeye başladı. Bir süre sonra şüpheli otomobil otoyolda görüldü. Polis otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada koltuğun altına zulalanmış halde 10 uyuşturucu hap, 220 gramda marihuana ele geçirdi. Polis biri yaşı küçük iki zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar içici olduklarını satıcı olmadıklarını ileri sürdü. Polis zanlıların ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.

(FKE-