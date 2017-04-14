Adana'da 1 Milyon 512 Bin 101 Kişi Oy Kullanacak

PAZAR günü yapılacak referandum da en çok oy kullanılacak 5 büyük il arasında yer alan Adana'da 4 bin 171 sandıkta 1 milyon 512 bin 101 kişi oy kullanacak.



Anayasa Değişikliği için yapılacak halk oylaması öncesi, Adana'nın 4'ü merkez olmak üzere 15 ilçesinde seçim kurulları son hazırlıklarını yapıyor. Oy sandıkları okullara gönderilirken, hafta boyunca ilçe seçim kurullarında seçimde görev alacaklara eğitimler verildi. Seçim güvenliği için toplantılar yapılıp gerekli önlemler alınırken, Adana'da pazar günü vatandaşlar 08.00 ile 17.00 saatleri arası oy kullanacak.



1 Kasım seçimlerinde Adana'da 1 milyon 483 bin 448 vatandaş oy kullanırken referandum da 1 milyon 512 bin 101 vatandaş oy kullanacak. Seçmen sayısında 28 bin 653 artış olurken, en çok seçmen 543 bin 589 kişiyle merkez Seyhan İlçesi'nde bulunuyor. En az seçmen ise 11 bin 42 kişiyle Saimbeyli İlçesi'nde bulunurken merkez Seyhan İlçesi'nde 4, merkez Çukurova'da, Yüreğir ve Sarıçam'da birer seçim kurulu görev yapacak.



Referandumda İstanbul'da 13 milyon 255, Ankara'da 4 milyon 771, İzmir'de 3 milyon 948, Bursa'da 2 milyon 605, Adana'da 2 milyon 85 bin seçmen oy kullanabilecek. - Adana