Adana'da 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
Adana'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandıADANA - Adana'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı coşkuyla kutlandı.
Adana'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı
ADANA - Adana'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı coşkuyla kutlandı.
Çeşitli sivil toplum kuruluşu ve parti üyeleri, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüyüp miting yapmak üzere Mimar Sinan Amfisi önünde buluştu. Yürüyüş güzergahı boyunca geniş güvenlik önlemi alan polis, yürüyüşe geçenleri didik didik aradı. Başörtülü kadın polisler de etkinlikte görev aldı. Çeşitli pankart ve dövizler taşıyan genç-yaşlı pek çok vatandaş yürüyüş boyunca emek konulu sloganlar attı. Müzik dinletisi sunan gençler ve halay çekenler renkli görüntüler oluşturdu. Mitingde sivil toplum kuruluşu üyeleri ve bazı milletvekilleri konuşmalar yaptı. Etkinliğin sonunda Kurtalan Ekspres konser verdi.