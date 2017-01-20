Adana Cezaevindeki Yangında Zehirlenen 17 Yaşındaki Çocuk Öldü

Cezaevindeki yangında zehirlenen 17 yaşındaki çocuk öldü



ADANA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuk mahkumların kaldığı koğuşta çıkan yangında dumandan zehirlenen 17 yaşındaki Muhammet Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 18 Ocak'ta saat 23.20 sıralarında, çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta, iddiaya göre koğuşlarını değiştirmek isteyen bir grup çocuk, cezaevi idaresinin dikkatini çekmek amacıyla yatakları kapının arkasına yığarak ateşe verdi. Çıkan yangında 6 çocuk mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlendi. 11 kişi, cezaevinde görevli sağlık memurlarının ilk müdahalesinin ardından, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk mahkumlardan 3'ü yoğun bakım ünitesindeki tedaviye alınırken, durumu iyi olan infaz koruma memurları ise daha sonra taburcu edildi.



5 AY ÖNCE CEZAEVİNE GİRMİŞ



Olayla ilgili soruşturma sürerken bugün Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuk mahkum Muhammet Erdoğan, yaşamını yitirdi. 'Uyuşturucu' suçundan 5 ay önce cezaevine girdiği öğrenilen Erdoğan'ın ölüm nedeni zehirlenme olarak açıklandı. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Erdoğan'ın cenazesini teslim almak için gelen yakınları, yangına geç müdahale edildiği, dumandan etkilenenlere hızlı bir şekilde tıbbi müdahalede bulunmadığını savundu. Morgdan alınan Erdoğan'ın cenazesi merkez Seyhan İlçesi'ndeki Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.