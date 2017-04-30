Adana Ceynan da Cinnet 4 Ölü 1 Yaralı 4

Adana Ceynan da cinnet 4 ölü 1 yaralı 4(Tür: Yurt)

Adana Ceynan da cinnet 4 ölü 1 yaralı 4

(Tür: Yurt)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adana, Ölüm, Öldü, Ölü