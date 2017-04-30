Adana Ceyhan da Cinnet 4 Ölü 1 Yaralı 4

Adana Ceyhan da cinnet 4 ölü 1 yaralı 4 (YENİDEN)(Tür: Yurt)

Adana Ceyhan da cinnet 4 ölü 1 yaralı 4 (YENİDEN)

(Tür: Yurt)

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