Adana Çaldıkları Motosikletleri Sürükleyerek Götürünce Yakalandılar

Çaldıkları motosikletleri sürükleyerek götürünce yakalandılar



ADANA'da bir apartmanın bahçesinden çaldıkları motosikletleri birbirlerine bağlayarak götüren 3 hırsızdan 1'i kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlıların bırakıp kaçtığı motosikletler sahiplerine teslim edildi.



Merkez Seyhan İlçesi'ndeki bir apartmanda oturan Ferhat ve Yusufcan Koga, saat 20.00 sıralarında işten gelip, motosikletlerini kilitleyip evlerine girdi. Gece 24.00 sıralarında plakasız bir motosikletle gelen 3 kişi, demir kesme makasıyla Koga kardeşlerin motosikletlerinin kilidini kırdı. Çaldıkları 2 motosikleti, kendi motosikletlerinin arkasına iple bağlayan zanlılar, olay yerinden ayrıldı. Yoldan geçen vatandaşların, motosikletlerin sürüklenerek götürüldüğünü fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri Öğretmenler Bulvarı üzerinde fark etti. Ekiplerin 'dur' uyarısına rağmen şüpheliler, motosikleti yola bırakıp, ara sokaklara girerek kaçtı. Kovalamaca sonucu hırsızlardan 1'i yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, 2 motosikleti yeni, plakasız olanı ise bir hafta önce çaldıklarını itiraf etti.



Karakola götürülen motosikletler, yapılan işlemlerin ardından sahiplerini teslim edildi. Ekipler, kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.