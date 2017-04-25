Adana Büyükşehir, Türk Dünyası Tiyatro Festivali'nde
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kazakistan’ın Türkistan kentinde düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Tiyatro Festivali’nde Türkiye’yi Adana Büyükşehir Belediyesi temsil etti.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Tiyatro Festivali'nde Türkiye'yi Adana Büyükşehir Belediyesi temsil etti.
Kazak yönetmen Jumat Şanin'ın doğumunun 125'inci yıl dönümü anısına düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Tiyatro Festivali'nde Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve Altınkoza A.Ş. Genel Müdürü İsmail Dikilitaş, jüri üyesi olarak görev yaptı.
300'ü aşkın sanatçı sahne aldı
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gagavuzya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Tataristan'ın üye olduğu TÜRKSOY'un organizesinde gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Tiyatro Festivali'nde Türk devletlerinden 300'ü aşkın tiyatro sanatçısı sahne aldı. Türk dili konuşan ülkeler arasında kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştirmek, Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve profesyonel sanatın tanıtımını yapmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Tiyatro Festivali'nde Türkiye'yi Adana Büyükşehir Belediyesi temsil etti. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve Altınkoza A.Ş. Genel Müdürü İsmail Dikilitaş, festivalde jüri üyeliği yaptı.
Kardeşlik ve dostluk bağları güçlendi
İsmail Dikilitaş, şölen havasında geçen festivalin kardeşlik ve dostluk bağlarının daha da güçlenmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Dikilitaş, "Türkler için böylesine önemli ve büyük bir festivali jüri üyesi olarak davet edilmek, birbirinden kaliteli oyunları değerlendiren jüride görev yapmak benim için büyük onur kaynağı olmuştur. Türk devletleri ile Adana arasında yeni kültür ve sanat köprülerinin kurulması için yaptığımız görüşmeler de çok olumlu geçmiştir" diye konuştu. - ADANA