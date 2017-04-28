Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Aytaç Durak Beraat Etti

Adana Büyükşehir Belediyesi merkezli, bazı kişilerin suç örgütü kurduğu yönünde ihbar alan Adana Emniyet Müdürlüğü'nün 24 Haziran 2011'de yaptığı operasyonun ardından Mustafa Tuncel ile birlikte 10 kişi tutuklandı. Eski Belediye Başkanı Aytaç Durak ile birlikte 19 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 11 Kasım 2011'de, olayla ilgili özel yetkili 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SANIK SAYISI 73 OLDU

Tuncel'in cezaevinde iken verdiği talimatlarla örgütü yönettiği iddiası üzerine dönemin belediye sağlık teknisyeni Tamer Barış Terkeşli, dönemin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı olan Ferat Yüksel ile eski Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın yeğeni ve danışmanı mimar Cengiz Dinçer hakkında, 2 Mart 2012'de hazırlanan iddianame de bu davayla birleştirildi. Belediyeye yönelik 4'üncüü dalga operasyonda da hazırlanan iddianame bu dosyaya eklendi. Böylece 'Belediye Çete Davası'nda sanık sayısı 73'e ulaşırken, bu kişiler hakkında 5 ile 84 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi. Tüm sanıklar suçlamaları kabul etmezken, devam eden yargılamalarda ise tutuklular tahliye edildi. Özel yetkili mahkemelerin kapatılmasının ardından dosya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

KUMPAS İDDİASI

Bazı sanık avukatları bu davanın FETÖ/PDY'nin kumpası olduğunu iddia ederek Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve Fethullah Gülen'in birinci şüpheli konumunda bulunduğu, eski Başkanvekili Zihni Aldırmaz'ın tutuksuz sanık olduğu dava dosyasının incelenmesini istedi. Mahkeme, dosyanın incelenmesine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY ilgili, Fethullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 şüpheli hakkında hazırladığı ve Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 'Çatı İddianamesi'nde, ise Aytaç Durak'ın görevden alınması da yer aldı. Gizli tanık 'Bulut'un ifadesine göre Durak, FETÖ'nün kumpası sonucu görevinden alındı. Bu gelişme üzerine Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Belediye çete' davasında sanık avukatları gizli tanık 'Bulut'un ifadelerinin dosyaya eklenmesini istedi. Talebi kabul eden mahkeme ifadeleri dosyaya ekledi.

SONA ERDİ

Duruşmanın bugün görülen 13'üncü celsesinde mahkeme heyeti karar verdi. Mütalaada 5 ayrı suçtan 37.5 yıla kadar hapis cezası istenen Mustafa Tuncel, kasten yaralamaya azmettirme suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Aytaç Durak 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan beraat etti. Diğer sanıklardan 6'sı 7 ay ile 4 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Ayrıca tüm sanıklar suç örgütü suçundan beraat etti.