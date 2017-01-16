Adana Büyükşehir Cemevlerini de Temizliyor

Adana'da camileri pırıl pırıl hale getiren Adana Büyükşehir Belediyesi, cemevlerinin de temizliğini gerçekleştirdi. Çukurova'nın en büyük cemevi unvanını taşıyan, binlerce Alevi vatandaşa hizmet veren 5 bin 800 metrekarelik Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Daha sonra aynı çalışma Yüreğir Cem Kültür Derneği Cemevi'nde yapıldı.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda vatandaşların ibadetlerini sağlıklı koşullarda ve huzurlu bir şekilde yapmaları için düzenli olarak camileri temizleyen Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova İlçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki cemevinde de benzer çalışma yürüttü. Toplam 5 bin 800 metrekarelik 5 katlı Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi'ne giden temizlik ekipleri, bina içindeki cem salonu, sohbet odası, konferans salonu, semah odası, kütüphane, fuaye, lobi, idari bölüm, derslikler ve kütüphaneyi temizledi. Büyükşehir temizlik görevlileri, cemevinin bahçesini, giriş bölümünü ve merdivenleri de süpürüp, yıkadı.



Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü, Çukurova'dan sonra Yüreğir ilçesine geçip, PTT Evleri Mahallesi'ndeki Yüreğir Cem Kültür Derneği Cemevi'ni de aynı şekilde temizledi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi ve Yüreğir Cem Kültür Derneği Cemevi yöneticileri, Alevi vatandaşların her zaman destekçisi olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye temizlik hizmetinden dolayı teşekkür etti. Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü yöneticileri, camiler ve cemevelerinin temizliğinin program dahilinde periyodik olarak devam edeceğini bildirdi. - ADANA