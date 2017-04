Adana Büyükşehir Belediyesindeki "Suç Örgütü" Davasında Karar

Adana'da suç örgütü iddialarına yönelik davada tutuksuz yargılanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak ve 64 sanık beraat etti, eski Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Mustafa Tuncel'in de aralarında olduğu 8 sanık, 7 ay 15 gün ila 4 yıl 7 ay hapse çarptırıldı.



Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tamamı tutuksuz sanıklardan Durak, Tuncel ve 16 sanık ile avukatlar katılırken, diğer 55 sanık gelmedi.



22 ay cezaevinde tutuklu kalmasının ardından tahliye edilen sanık Tuncel, birleştirilen 3 iddianame nedeniyle 176 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanırken, yeni iddianameyle istenen bu cezanın 15-16 yıla düşürüldüğünü belirterek, 2009'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kendisine gönderdiği kişinin Afrika'ya okul yaptırmak için bir milyon avro istediğini ileri sürdü.



Tuncel, talebi kabul etmeyince bu parayı belediye aracılığıyla vermesinin istendiğini savunarak, "Belediye, babamın çiftliği değil. Bu cesareti nereden alıyorlar? O zaman Adana Demirspor Kulübü Başkanı'ydım, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi, Adana Ticaret ve Sanayi odalarının üyesiyim. Adana'da bütün kalburüstü insanları tanıyan birisi olarak FETÖ bana gözünü koydu. Bu parayı vermek istemeyince bana 'Hoca seni çok iyi tanıyor, ABD'ye davet ediyor.' dediler." ifadelerini kullandı.



Hayatında kanunsuz bir şey yapmadığını, sadece "ağır" konuştuğunu savunan Tuncel, şöyle devam etti:



"Hapse girdiğimde 'Oh burası benim için tatil gibi.' dedim. Duruşmalarda tahliyemi bile istemedim. İçerideyken FETÖ'nün kitaplarını okuyup örgütle ilgili bilgi sahibi oldum. FETÖ ile hükümetin arası gerginleşince yargılandığım mahkemenin başkanı, 'Tahliye istediğini de yazıyorum.' diyerek beni tahliye etti. Tanımadığım kişilerle örgüt suçlamasıyla şu anda yargılanıyorum."



Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Durak da evinde bulunan mermilerin oğlu Gökhan Durak'ın ruhsatlı tabancasına ait olduğunu iddia ederek beraatini istedi.



Durak, sağlık sorunları nedeniyle savunmasının ardından duruşma salonundan ayrıldı.



Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Tuncel'e, dönemin Park ve Bahçeler Müdürü Sebahattin Karabulut'u darbettirdiği gerekçesiyle 7 ay 15 gün, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten de 25 gün hapis ve 265 lira para cezası verdi.



Sanıklardan Taner Özcandan 4 yıl 7 ay hapis ve 500 lira, Fahri Yurtsever 1 yıl 3 ay hapis ve 500 lira para, Hacı Tepe 1 yıl 10 ay 15 gün hapis, Emin Ekmekçi ve Ahmet Atma 7 ay 15'er gün hapis, Orhan Alagöz 1 yıl 8 ay 25 gün hapis ve 500 lira, Bülent Şevki Özveren 1 yıl 3 ay hapis ve 500 lira para cezasına çarptırıldı.



Aytaç Durak ve diğer 64 sanık ise beraat etti.



Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik 2011'deki operasyonun ardından eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, eski Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Mustafa Tuncel'in de aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, mermi bulundurma veya taşıma, rüşvet almak ve vermek, ihaleye fesat karıştırmak, basit yaralama, kamu malına zarar verme ve tehdit" suçlarından dava açılmıştı.