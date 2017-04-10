Adana 'Büşra Beni Bırakma'

'Büşra beni bırakma'



ADANA'da kazada yaralanan eşinin elini sıkı sıkı tutan Muhammet Fatih Kölük (29), "Büşra beni bırakma" diye seslendi.



Kaza, öğle saatlerinde Mithat Özsan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muhammet Fatih Kölük, 01 T 1251 plakalı otomobil ile direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki ağaca çarptı. Kölük kazayı yara almadan atlatırken, yanında oturan eşi Büşra Kölük, başını ön cama çarparak ağır yaralandı. Yerde yarı baygın halde yatan eşinin ellerini sıkı sıkı tutan Muhammet Fatih Kölük, "Büşra beni bırakma" diye seslendi. Genç kadın, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.