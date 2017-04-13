Adana Bu Notu Bulan Polise Teslim Etsin' Yazıp, Canına Kıydı

Bu notu bulan polise teslim etsin' yazıp, canına kıydı



ADANA'da üzerinde 'bu notu bulan polise teslim etsin' yazılı zarf bırakan 25 yaşındaki Muhammet Kahraman Şeker, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Merkez Çukurova İlçesi'ndeki Adnan Menderes Bulvarı'ndaki piknik alanında gezen vatandaşlar, yağmur altında çalılıkların arasında hareketsiz yatan Muhammet Kahraman Şeker'i canlar içinde görünce polise ihbarda bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada Şeker'in tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Bir taşın üzerinde, 'Bu notu bulan polise teslim etsin. Muhammet Kahraman Şeker' yazılı zarf da bırakan Şeker'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.