Adana Bu Filmin Yönetmeni Asayiş Müdürü, Oyuncular Polis

Bu filmin yönetmeni asayiş müdürü, oyuncular polis



ADANA Emniyet Müdürlüğü, polis teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde kısa metrajlı film hazırladı. Oyuncuları ve yönetmeni polis olan aksiyon filmini aratmayan sahnelerin çekiminde teknolojinin bütün imkanları kullanıldı.



Filmin senaryosunu Asayiş Şube Müdürü Ayhan İlkan yazıp yönetti, oyuncular ve set arkasında da polisler görev aldı. Özel Harekat, Asayiş, Dalgıç ve Terörle Mücadele Şubesi'nden toplam 90 polisin görev aldığı aksiyon sahnelerinin yaşandığı 10 dakikalık filmde, Narkotik ve Çevik Kuvvet'in toplumsal olaylara müdahale eden köpekleri de görev aldı. Çekimlerde 2 kamera, polis helikopteri ve 2 drone da kullanılarak sahnelerin bütünlüğü sağlanmaya çalışıldı.



NEFES KESEN OPERASYON



Ekiplerin 'dur' ikazına rağmen kaçan aracın takibi, kapan kullanılarak aracın durdurulması ve sonrasında düzenlenen operasyonla şüphelilerin yakalanmasının anlatıldığı senaryo, Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da canlandırıldı. Karnaval alanını dolduran binlerce Adanalı, senaryonun canlandırıldığı gösteriyi merak ve heyecanla izledi. Karnaval alanına kurulan dev ekranlarda polisin gösterileri vatandaşlardan büyük alkış aldı.