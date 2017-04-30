Adana - Bıçakla Yaralı Olarak Hastaneye Getirilen Genç Kurtarılamadı

Bıçakla yaralı olarak hastaneye getirilen genç kurtarılamadı



Adana'da 3 ay önce nikahsız evlilik yapan 17 yaşındaki İsa Arıç, bıçaklanmış olarak getirildiği hastanede öldü. Nikahsız eşi 15 yaşındaki S.C., Yatıyordum, iniltisine uyandım, kanlar içinde buldum diye ifade verdi.



Merkez Sarıçam ilçesinin İncirlik Kemalpaşa mahallesinde yaşayan İsa Arıç, 3 ay önce akrabasının kızları ile nikahsız olarak evlendirildi. Ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan genç çift, gece yatak odalarına gitti. Sabaha karşı uyanan S.C., eşini göğsünden yaralanmış olarak buldu. Genç kızın yardım çığlıklarını duyan ailesi Arıç'ı, TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan İsa Arıç, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Göğsünde 2 bıçak darbesi aldığı belirlenen İsa Arıç'ın yakınları, Kendi kendine yaptı diye ifade verdi.



Gencin cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren polis, İsa Arıç'ın nikahsız eşi ve ailesini ifade için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.