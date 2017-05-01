Adana Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kızıl, Güven Tazeledi

Mustafa Uğur Kızıl, Adana Beşiktaşlılar Derneği Başkanlığı'na yeniden seçilerek güven tazeledi.



Yıllar önce Kurucu Başkan Canan Gizir'den aldığı Adana Beşiktaşlılar Derneği Başkanlığı görevini aralıksız 20 yıldır yürüten Kızıl, dernek binasında yapılan olağanüstü genel kurulda güven tazeledi.



Yapılan olağanüstü genel kurulda oluşturulan yeni yönetimde şu isimler yer aldı:



İsmet Batmaz, Metin Akpınar, Oktay Özbirbiçer, Gökhan Özanlar, İsmail Erdem, Fuat Günem, Şevket Erden, Hakan Çömelek, Veli Uçuk, Sabit Pan, Abidin Karık, Osman Bağış, Mustafa Eroğlu, Feyyaz Çankaya, Ercan Atalay, Hasan Basri Aktı ve Abdulhalim Başboğa. 7. kez başkan seçilen Mustafa Uğur Kızıl, yeni dönemde tesisleşmeye önem vereceklerini belirtti. - ADANA