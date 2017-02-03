Adana Başbakan Yıldırım, Cuma Namazını Adana'da Kıldı 2

Adana Başbakan Yıldırım, cuma namazını Adana'da kıldı 2(Tür: Yurt)

Adana Başbakan Yıldırım, cuma namazını Adana'da kıldı 2

(Tür: Yurt)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adana, Namaz