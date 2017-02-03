Adana Başbakan Yıldırım, Cuma Namazını Adana'da Kıldı

Başbakan Yıldırım, cuma namazını Adana'da kıldı



BAŞBAKAN Binali Yıldıım, Mersin'de Şehit Hastanesi'nin açılışına katılmak üzere öğle saatlerinde uçakla Adana'ya geldi. Başbakan Yıldırım, Mersin'e hareketinden önce Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile birlikte merkez Seyhan İlçesi Emek Mahallesi'ndeki Hasan Gülek Camii'nde cuma namazı kıldı.



Başbakan Yıldırım'ın cuma namazı kıldığı camiye gelenler tek tek aramadan geçirildi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Yıldırım, cuma namazı çıkışı cami çevresindeki esnafı ziyaret etti.



Bu sırada çevrede toplanan ve kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, küçük çocukları da kucağına alıp sevdi. Birçok kişi de Yıldırım ile öz çekim yapmak istedi. Başbakan bu talepleri de geri çevirmedi, Adanalılarla öz çekim yaptı. Bu sırada referandumu kastederek, 'Ne diyeceğiz?' diye soran Başbakan'a vatandaşlar, 'Evet' diye yanıt verdi. Yıldırım, ardından Mersin'e gitti.