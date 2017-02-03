Adana Başbakan Yıldırım Adana'da Sandık Yönetimleri Toplantısına Katıldı

Adana Başbakan Yıldırım Adana'da sandık yönetimleri toplantısına katıldı (2)(Tür: Yurt)

Adana Başbakan Yıldırım Adana'da sandık yönetimleri toplantısına katıldı (2)

(Tür: Yurt)

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Adana