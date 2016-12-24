Adana - Başakşehir Maçında İlginç Olay!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Medipol Başakşehir, 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile Medipol Başakşehir, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Hakem Hüseyin Göçek, Medipol Başakşehir'in golünü ilk başta verdi. Daha sonra yardımcı hakemle görüştükten sonra ptal etti. Oyuncular hakeme itirazda bulundu.
Maçın 72. dakikasında Doka'nın sol kanattan ortasında altıpasın önünde topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Önce golü veren maçın hakemi Hüseyin Göçek, yardımcısı Erkan Akbulut ile görüşmesi sonrası golü iptal etti.
Kaynak: Sporvadisi.com