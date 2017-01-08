Adana Aski'den Derbi Galibiyeti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Adana ASKİ, kentin ligde bir başka takımı olan BOTAŞ karşısında aldığı galibiyetin mutluluğunu yaşıyor.



Adana ASKİ Başkanı Rahmi Pekar, ligde 12. haftada BOTAŞ karşısında 76-53 skorla galip ayrılarak "Adana derbisinin" kazananı olduklarını anımsattı.



Karşılaşmanın Adana Menderes Spor Salonu'nda oynanmasına rağmen ev sahibinin BOTAŞ olduğunu belirten Pekar, "Buna rağmen sporcularımız çok iyi bir oyun sergiledi ve karşılaşmadan farklı galibiyet ile ayrıldık. Sporcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Çok değerli bir galibiyeti hanemize yazdırdılar. Bu arada bizleri destekleyen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.