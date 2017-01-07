Adana - Annesi Kapıyı Kilitleyip Komşuya Gitti, 6 Yaşındaki Çocuk Yangında Öldü

Annesi kapıyı kilitleyip komşuya gitti, 6 yaşındaki çocuk yangında öldü



ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 6 yaşındaki Mehmet Ender, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.



İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde 2 katlı bir evin alt katında oturan Çiğdem Ender, oğlu Mehmet Ender'i evde bırakıp kapıyı da kilitleyerek komşularına gitti. Bir süre sonra evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Küçük çocuk, demir şebekeyle kapatılan evin penceresine çıkıp yardım istedi. Küçük çocuğun yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerini çağırdı. Görevliler, kilitli kapıyı kırarak yangına müdahale ederken küçük çocuğu dışarı çıkartıp ambulansa yetiştirdi. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun büyük bir bölümünde yanık oluşan küçük çocuk, kurtarılamadı. Yangından sonra eve gelen ve komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Çiğdem Ender, gözaltına alındı.