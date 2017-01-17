Adana Adliyesi Kendi Mobilyasını Kendi Üretiyor

Adana Adliyesinin mobilya ihtiyacı bünyesinde kurulan atölyede üretiliyor.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı ağır ceza mahkemeleri, idare ve çocuk suçlarına bakan savcılıkların bulunduğu tarihi adliye binasındaki bir kalem odası, yaklaşık 5 ay önce mobilya atölyesine dönüştürüldü.



Adliyede 6 yıl önce göreve başlayan mobilya teknisyeni Abdullah Kandil'in yönetiminde faaliyete başlayan atölyede, denetimli serbestlik kapsamında hakkında kamu yararına çalışma cezası verilen bir hükümlünün de çalışmasıyla adliyede yeni kurulan mahkemelerin mobilyaları ile mevcut mahkeme ve savcılık birimlerinin eksiklikleri giderilmeye başlandı.



Atölyede, 5 aylık süreçte mahkeme ve savcılık kalemleri ile duruşma salonlarında kullanılmak üzere 100'ün üzerinde dosya dolabı ile banko, müdür masaları ve onlarca sehpa üretimi yapıldı. Bu ürünlerin, piyasa fiyatının yaklaşık üçte bir fiyatına elde edildiği, piyasadan 60 bin liraya alınabilecek 100 dosya dolabının 20 bin liraya mal edildiği bildirildi.



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da konuya ilişkin değerlendirmesinde, mobilya atölyesinin adliyenin büyük bir ihtiyacını giderdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Fiziki şartlardan dolayı birçok binada hizmet veriyoruz. İş yoğunluğundan dolayı sürekli yeni mahkemeler açılıyor, adliye büyüyor. Böylece ortaya çıkan ihtiyaç ve eksiklikleri, kurduğumuz mobilya atölyesinde kısa sürede gidermeye çalışıyoruz. Mobilya ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılarken, böylece ekonomimize de katkı sağlıyoruz."