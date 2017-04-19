ADANA(AA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Adli Yargı Adalet Komisyonu işbirliğiyle, yargı hizmetlerinde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla Adana Adliyesi 2016 Faaliyet Raporu hazırlandı.



Adliyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve gazileri anısına yapılan çalışmayla başlayan 200 sayfalık raporda, adliyenin fiziki yapısı, mahkeme sayıları, Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı birimler, Denetimli Serbestlik Bürosu, teknolojik kaynaklar ile personel dağılımı ve sayıları yer aldı.



Raporda ayrıca, en çok karşılaşılan 20 suç türüne göre soruşturmaların bitirilme oranları, şüphelilerin yaş ortalaması, soruşturma aşamasında ortalama tutukluluk süreleri, tutuklama ve adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosya ve uzlaştırma sayıları ile adli sicil kaydı verilen kişi sayısı gibi bilgilere de yer verildi.



Adana Cumhuriyet Başsavıcısı Ali Yeldan, raporda yer alan görüş yazısında, 2016'nın en önemli olayının FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu belirtti.



Temel misyonlarının toplumun adalet ihtiyacını karşılamak, beklentilerine cevap vermek, onların algı ve vicdanında olumlu etkiler bırakmak olduğunu bildiren Yeldan, Adana Adliyesi olarak yargı hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, vatandaşların adalete erişiminin kolay şekilde sağlanması, yargı mensubu ve çalışanlarının fiziksel ve psikolojik açıdan daha rahat ve huzurlu koşullarda görevlerini yerine getirmeleri için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekti.