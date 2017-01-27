Adana Adliye Yanındaki Kanlı Çatışmanın Sanıkları Mahkemeye Çıkartıldı

Adliye yanındaki kanlı çatışmanın sanıkları mahkemeye çıkartıldı



ADANA Adliyesi yanında Hüseyin Denizhan'ın öldürüldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi.



Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde 15 Aralık 2015'te tarla anlaşmazlığı yüzünden Demir ve Denizhan aileleri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Seyhan Demir, Yusuf ve Hüseyin Denizhan'a küfür ederek av tüfeğiyle ateş açtı. Kavgada yaralanan Seyhan Demir ile Hüseyin ve Yusuf Denizhan hakkında silahla yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından Adana 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Adana Adliyesi'nde davanın 24 Ocak'ta görülen duruşması eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşmadan çıkan taraflar adliye binasının yan tarafındaki İnönü Parkı'nda birbirleriyle çatıştı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Hüseyin, Yusuf, Recep ve Hasan Denizhan hastaneler kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Denizhan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Çatışma sonrasında gözaltına alınan Demir ailesinden Murat Demir, Seyhan Demir, Mecnur Demir, Resul Sarı ile karşı tarafından Emirhan Denizhan ve Barış Şanlı'nın sorguları tamamlandı. 6 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında nöbetçi mahkemeye sevk edildi.