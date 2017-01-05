Adana 11. Bölge Lions Kulüplerinden Anlamı Aktivite

11.Bölge Başkanı Ln.Evren Koca,'' Bugün güzel çocuklarımızı ziyarete gittik Havanın yoğun yağışlı olduğu bir günde yaptığımız hizmetin minik yavrularımız için ne kadar önemli olduğunu gördük. Onlarla çok güzel ve duygu dolu anlar yaşadık. Yeni yıla gireceğimiz şu günlerde onlarla vakit geçirmekten sonsuz mutluluk duyduk. Üç kulübün el ve gönül birliği yaptığı bu günde bize katılımlarıyla onur ve güç veren, Genel Yönetmenimiz Sn. Ömer Ruhi Eryurt'a, Gene Yönetmen 2. Yardımcımız Sn Berna Ateşoğlu'na,Yönetim Çevresi Saymanı Sn . Vatan Yalı 'ya,Geçmiş Dönem Konsey Başkanımız Sn. Yaşar Ateşoğlu'na,10. Bölge Başkanımız Sn. Ayşe Aslan 'a, 12. Bölge Başkanımız Sn Nazife Şengün'e, Lion Quest Koordinatörümüz Sn. Siber Yörük'e ve kulüp üyeleri lion dostlarımıza Birlikte İZ BIRAKTIĞIMIZ için sonsuz teşekkürler ederiz ayrıca hedef ortağı okul yönetimine de tekrar tekrar teşekkür ederiz'' Dedi.





