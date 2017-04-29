Adamlar, 29 Nisan'da Route Denizli'de sahne alacak.



"Adamlar, eski "Halimdan Konan Anlar'ın yeni hali… Şarkılar hayata dair her konuda güçlü, derin, yoğun ve ironik sözlere sahipler. Teatral bir dramanın içinden şaka yapar gibiler… Umutsuz değiller, aksine insanı dirilmeye, inanca zorluyorlar. Dinamikler, sarsıcılar… Adamlar'ın müziğini kabaca rock'n roll, blues ve biraz da hip-hop çerçevesinde düşünebiliriz ama bu yetmez, birçok janrı bu müzikte duyabiliriz. Bu albümü dinlediğimizde ön yargılarımızla yüzleşmemiz kaçınılmaz."



Detaylar :



İl : Denizli



İlce : Merkez



Mekan : Route Denizli



Mekan Adresi : Çamlaraltı Mah. Çamlık Bulvarı No: 41/A



Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Adamlar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır