Adamlar, 28 Nisan da Ooze Venue Sahnesi'n de sevenleriyle buluşmaya hazır...



"Adamlar, eski "Halimdan Konan Anlar'ın yeni hali… Şarkılar hayata dair her konuda güçlü, derin, yoğun ve ironik sözlere sahipler. Teatral bir dramanın içinden şaka yapar gibiler… Umutsuz değiller, aksine insanı dirilmeye, inanca zorluyorlar… Dinamikler, sarsıcılar… Adamlar'ın müziğini kabaca rock'n roll, blues ve biraz da hip-hop çerçevesinde düşünebiliriz ama bu yetmez, bir çok janrı bu müzikte duyabiliriz. Bu albümü dinlediğimizde ön yargılarımızla yüzleşmemiz kaçınılmaz."



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bornova



Mekan : Ooze Venue



Mekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, Türkiye



Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Adamlar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır