Adamlar
Adamlar, 28 Nisan da Ooze Venue Sahnesi'n de sevenleriyle buluşmaya hazır..."Adamlar, eski "Halimdan Konan Anlar'ın yeni hali... Şarkılar hayata dair her konuda güçlü, derin, yoğun ve ironik sözlere sahipler.
Adamlar, 28 Nisan da Ooze Venue Sahnesi'n de sevenleriyle buluşmaya hazır...
"Adamlar, eski "Halimdan Konan Anlar'ın yeni hali… Şarkılar hayata dair her konuda güçlü, derin, yoğun ve ironik sözlere sahipler. Teatral bir dramanın içinden şaka yapar gibiler… Umutsuz değiller, aksine insanı dirilmeye, inanca zorluyorlar… Dinamikler, sarsıcılar… Adamlar'ın müziğini kabaca rock'n roll, blues ve biraz da hip-hop çerçevesinde düşünebiliriz ama bu yetmez, bir çok janrı bu müzikte duyabiliriz. Bu albümü dinlediğimizde ön yargılarımızla yüzleşmemiz kaçınılmaz."
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bornova
Mekan : Ooze Venue
Mekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, Türkiye
Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Adamlar
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır