Alternatif müzik sahnesinin değerli ekiplerinden Adamlar, 21 Nisan'da Hayal Kahvesi Kocaeli sahnesinde...



"Eski Dostum Tankla Gelmiş" albümüyle dikkat çeken Adamlar, özellikle dinamik performanslarıyla tanınıyor. İkinci albümleri "Rüyalarda Buruşmuşuz"u 2016'da yayımlayan ekip, pek çok janrı Türkçe sözlerle bir araya getirerek kompakt bir müzik deneyimi sunuyor.



Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin.



Detaylar :



İl : Kocaeli



İlce : Merkez



Mekan : Hayal Kahvesi Kocaeli



Mekan Adresi : Symbol Yaşam Merkezi (Ovacık Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 34)



Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Adamlar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır