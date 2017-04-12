Adamlar

Adamlar, 12 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta sahne alacak.

Adamlar

Adamlar, 12 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta sahne alacak.

"Adamlar, eski "Halimdan Konan Anlar'ın yeni hali… Şarkılar hayata dair her konuda güçlü, derin, yoğun ve ironik sözlere sahipler. Teatral bir dramanın içinden şaka yapar gibiler… Umutsuz değiller, aksine insanı dirilmeye, inanca zorluyorlar… Dinamikler, sarsıcılar… Adamlar'ın müziğini kabaca rock'n roll, blues ve biraz da hip-hop çerçevesinde düşünebiliriz ama bu yetmez, bir çok janrı bu müzikte duyabiliriz. Bu albümü dinlediğimizde ön yargılarımızla yüzleşmemiz kaçınılmaz."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş

Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Adamlar

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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