Adama - Çifte Kadın Cinayetinde 6 Kişi Gözaltında

Çifte kadın cinayetinde 6 kişi gözaltında



ADANA'da dün akşam 19 yaşındaki Doğan Barık'ın cezaevindeki amcasının eşi Senem Barık ile arkadaşı Zeliha Sevgilbaş'ı öldürmesine ilişkin soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.



Dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde cezaevindeki amcası Arap Barık'ın eşi Senem Barık ile arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı zorla kırmızı bir arabaya bindirdikten sonra kaçıran Doğan Barık, iki kadını Başak Mahallesi'nde boş bir arazide av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Daha sonra olay yerinden kaçan Barık, polis tarafından yakalandıktan sonra cinayeti işlediğini itiraf etti. Katil zanlısının ifadesi doğrultusunda babası Ayhan Barık, dedesi Hikmet Barık, 17 yaşındaki kardeşi ile 2 amcası gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen katil zanlısı, gazetecilerin sorusunu yanıtsız bırakırken, baba Ayhan Barık ise cinayeti oğlunun namus için işlediğini, olayla alakasının olmadığını söyledi. 6 zanlı, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.