Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Adalet ve Demokrasi Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta, Türkiye'yi adalet ve demokrasinin geleceği açısından çok kritik bir oylamanın beklediğine dikkat çekti.
Muratpaşa Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Antalya Şubesi, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü 24 Ocak'ta başlayıp, Prof. Dr. Muammer Aksoy'un ölüm yıldönümü 30 Ocak gününe kadar devam eden 'Adalet ve Demokrasi Haftası'nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan ve ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl'la Türkiye'nin gündemini değerlendirdi. Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen 'Cumhuriyet Şehitlerimiz ve Türkiye Gündemi' başlıklı konferansta CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş'la birlikte çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisi yer aldı.
"En çok hak eden onlar"
Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Bizim kaderimize Anadolu'da, Ortadoğu'da insanlığı, demokrasiyi, özgürlüğü savunmak düştü. Bizim kaderimizde böyle. Dünyanın en zor işi bize düşmüş" dedi.
Bu zorlu mücadelede birçok şehitler verildiğini dile getiren Başkan Uysal, "Uğur Mumcu'nun, Muammer Aksoy'un, Bahriye Üçok'un, Bedrettin Cömert'in, içimizden çıkmış, önderimiz olan, önderimizken vurulan ve ismini sayamadığım nice demokrasi şehidinin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Eğer dünyada bir ülkede birilerine insanlık için, özgürlük için, insan hakları için, insanların adalet ve demokrasi içinde yaşaması için, cinsiyet ve kültürler arası eşitlik için ve hukukun üstünlüğü için bir ödül verilecekse dünyada en çok hak edenler onlar. Bu coğrafyada, bu bayrağı taşıma yolunda katledilenler, öldürülenler."
Başkan Uysal, Türkiye'yi adalet ve demokrasinin geleceği açısından çok kritik bir oylamanın beklediğine dikkat çekti. - ANTALYA
Adalet ve Demokrasi Haftası' Etkinlikleri
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘Adalet ve Demokrasi Haftası’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta, Türkiye’yi adalet ve demokrasinin geleceği açısından çok kritik bir oylamanın beklediğine dikkat çekti.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Adalet ve Demokrasi Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta, Türkiye'yi adalet ve demokrasinin geleceği açısından çok kritik bir oylamanın beklediğine dikkat çekti.