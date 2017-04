Ümit Denizer'in kaleme aldığı Adalet Sizsiniz oyunu, tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.



Ümit Denizer'in kaleme aldığı, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan oyun; yargının siyasallaştığı üç tarihi olayı Sokrates, Galileo, Sacco ve Vanzetti'nin yaşamları üzerinden sahneye taşıyor.



Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nun tek perdelik yeni oyunu "Adalet, Sizsiniz"; yargının siyasallaştığı üç tarihi olayı, usta oyuncular Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın muhteşem yorumlarıyla tiyatroya aktarıyor. M.Ö. 5. yüzyılda Atina'da, Beş Yüzler Meclisi'nin ölüme mahküm ettiği düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma'da, Engizisyon'un müebbet hapse mahküm ettiği bilim adamı Galileo ve 1927 yılında Boston'da, adaletin ölüme mahküm ettiği iki İtalyan göçmen işçi Sacco ile Vanzetti'nin hikayeleri, "Adalet, Sizsiniz" ile tiyatro severlere ulaşıyor.



Yıllar sonra, haksız mahkumiyet kararlarının kaldırılmasıyla, tarihe geçmiş bu masumların itibarlarının iade edildiğini vurgulayan oyun; "Perdeci Oyuncular" adını tercih eden yeni bir grup tarafından hazırlandı. Oyunun yönetmenliğini de üstlenen "Perdeci Oyuncular", ismini, yazılarına "Perdeci" imzasını atan Muhsin Ertuğrul'dan alıyor.



Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın birlikte rol aldığı ve tam adı "Adalet, Sizsiniz (Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti)" olan oyun, 2012 yılı Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Ümit Denizer'in kaleme aldığı "Adalet, Sizsiniz"in sahne tasarımı ve giysileri ise Metin Deniz imzası taşıyor."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Adalet Sizsiniz



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır