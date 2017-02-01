Adalet Komisyon Başkanı Akıncı'dan Müftü Arvas'a Ziyaret

Van Adalet Komisyonu Başkanı Taner Akıncı, İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ı makamında ziyaret etti.



Taner Akıncı, çalışmaları ve hizmetlerinden ötürü Nimetullah Arvas'ı tebrik ederek, başarılar diledi.



İl Müftüsü Nimetullah Arvas ise, Başkan Akıncı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından hediyeler takdim etti. - VAN