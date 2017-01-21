Adalet Eski Bakanı Ergin'den Hgc'ye Ziyaret

Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin, Hatay Gazeteciler Cemiyetine (HGC) nezaket ziyaretinde bulundu.



Ergin, ziyarette yaptığı konuşmasında, cemiyetin meslek örgütünün nasıl olması gerektiği konusunda örnek teşkil eden çalışmalar yaptığını söyledi.



Cemiyetin ortaya koyması gereken tavrı ve performansı layıkıyla yerine getirdiğinin altını çizen Ergin, şöyle devam etti:



"Bu yapılan meslek örgütü seçimlerinin her birinden sonra hayırlı olsun ziyaretleri için geldik. Yakın zamanda yapılan son kongreden sonra yeniden seçilen başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına hayırlı olsun diyorum. Ev sahipliği için başkanımıza ve arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreç sizin açınızdan mesleki verimlilik anlamında bereketli olur ve gazetecilik çalışmalarının, performansın yükseldiği bir dönem olmasını diliyorum."



HGC Başkanı Ahmet Yetişen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ergin'e bakanlığı döneminde cemiyete sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.