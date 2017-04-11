Adalet Bakanlığının "Muhsin Yazıcıoğlu" Talebi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Adalet Bakanlığının, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın da bulunduğu 9 kamu çalışanı hakkında kovuşturmaya...
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Adalet Bakanlığının, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın da bulunduğu 9 kamu çalışanı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair Yargıtay 6. Ceza Dairesince verilen kararın kanun yararına bozulması talebine ilişkin, "Sekiz yıldır bu olayın aydınlatılması için bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Bugün Adalet Bakanımızın talimatıyla atılmış olan adımı da bu sürecin aydınlatılması ve tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılması konusunda önemli bir adım ve tavır olarak görüyorum." dedi.
Destici, Düzce Belediyesi Erguvan Tesislerinde partisinin il başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında, Diyarbakır'daki patlamaya ilişkin, şunları söyledi:
"Diyarbakır'daki polis bakım merkezinde yaşanan patlama hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Ben bu patlamada yaralanan kardeşlerimize, polislerimize görevlilerimize Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Büyük geçmiş olsun diyorum. Biz ülkemizde, ne terör saldırısı ile ne başka bir sebeple hiçbir patlamanın olmasını istemiyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu anlamda muhafaza etsin."
"Bu atılmış ciddi bir adımdır"
Mustafa Destici, Adalet Bakanlığının, Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Tanılır'ın da bulunduğu 9 kamu çalışanı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair Yargıtay 6. Ceza Dairesince verilen kararın, kanun yararına bozulması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:
"Sekiz yıldır bu olayın aydınlatılması için bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Bugün Adalet Bakanımızın talimatıyla atılmış olan adımı da bu sürecin aydınlatılması ve tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılması konusunda önemli bir adım ve tavır olarak görüyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu atılmış ciddi bir adımdır. Ben inanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konudan bilgileri vardır. Kendisiyle ve Sayın Adalet Bakanımızla yaptığım görüşmelerde bu konuyu iletmiştim kendilerine. Dolayısıyla bu, sürecin aydınlatılması ve tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılması noktasında ümit verici bir adımdır. Kendilerine bu adımı attıkları için şahsım, camiam ve başta rahmetli Muhsin Başkanımız olmak üzere kazada şehit olan arkadaşlarımızın aileleri adına teşekkür ediyorum."
Halk oylaması
Halk oylamasına sunulan değişikliklerle milletin yetkiyi direkt seçeceği kişiye vereceğini vurgulayan Destici, "Vesayetin her türlüsü ortadan kalkacağı yahut minimize edileceği için biz bunu destekliyoruz. 1980 darbesinden sonra bu ülkede dönem dönem cumhurbaşkanı vesayeti olmuş, askeri vesayet olmuş, medya vesayeti olmuş, sermaye yani iş dünyası vesayeti olmuş, rektörler bile belli bir dönem vesayet aracı olarak kullanılmış. 28 Şubat süreci ve Refah-Yol hükümetinin iktidara gelişi ve gidişi bunun çok bariz örneği. Milli irade ve demokrasi bu mu? Yeni sisteme karşı çıkanlar, bu vesayet hususu ellerinden alındığı için bir yönüyle de bu sisteme karşı çıkıyorlar bize göre. Halbuki yeni sistemde iktidar olmak için yüzde 50 artı bir alman gerekiyor ve direkt sandıktan yetkiyi alacaksın. O yetkiyi alan hükümet, iktidar 5 yıl boyunca sadece millete hesap vererek yönetecek." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin birlikte yapılacağını anımsatan Destici, "2019'da yapılacak, erkene de alınabilir. İki seçimin bir arada yapılması demokrasinin yani milli iradenin sandıktan tam olarak yansıması adına da olumlu." dedi.
"PKK Türkiye için en yakın ciddi tehlike"
BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye için en yakın ciddi tehlikenin devletin varlığını ve milletin birliğini tehdit eden PKK olduğunu vurguladı.
PKK'nın sadece Kandil'de, Şırnak dağlarında ya da Hakkari'de olmadığını ifade eden Destici, şöyle konuştu:
"PKK 70 vekille mecliste. Şu anda Avrupa'nın bize dayatmaları, tavırları, 'hayır' çıkması konusundaki gayretleri, PKK'ya, FETÖ'ye arka çıkmalarına dayanıyor. Mevcut sistemde yasama ve yürütme iç içe. PKK'ya karşı bir karar alacaksınız, yasa çıkaracaksınız, kiminle? PKK ile. Gizli karar alacaksınız, kiminle? PKK'nın içinde olduğu meclisle. O, bunu alıp götürmeyecek mi Kandil'e, Suriye'nin kuzeyine, Afrin'e? Götürüyorlar da. Yasama ve yürütmenin bu anlamda ayrılması, PKK'nın ve onun siyasi uzantılarının yürütmenin hiçbir yerinde tırnak ucu kadar olmaması açısından da bu sistem değişikliği şart."
Bir gazetecinin halk oylamasında oy oranı tahminini sorması üzerine Destici, yüzde 54,9 oranında 'evet' oyu çıkmasını beklediğini kaydetti.
Toplantıya, BBP Düzce İl Başkanı Engin Bedir, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.