679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamelere göre; Adalet Bakanlığından bin 699, Diyanet İşleri Başkanlığından 135, Emniyetten 2 bin 687, Danıştaydan 8 kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 694 asker ihraç edilirken özel güvenliklerin silah kullanma yetkilerine düzenleme getirildi. - ANKARA
Adalet Bakanlığından Bin 699, Emniyet'ten 2 Bin 687 Personel İhraç Edildi
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
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