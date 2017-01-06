Adalet Bakanlığından Bin 699, Emniyet'ten 2 Bin 687 Personel İhraç Edildi

679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.



Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamelere göre; Adalet Bakanlığından bin 699, Diyanet İşleri Başkanlığından 135, Emniyetten 2 bin 687, Danıştaydan 8 kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 694 asker ihraç edilirken özel güvenliklerin silah kullanma yetkilerine düzenleme getirildi. - ANKARA