Adalet Bakanlığı, İzmir'deki terör saldırısının ardından İzmir Adliyesine yönelik siber saldırı yapıldığı iddialarını yalanladı.
Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına veya İzmir Adalet Sarayı internet sitesine veya UYAP sistemine siber saldırı yapıldığı haberlerinin tamamen gerçek dışıdır" denildi. - ANKARA
Adalet Bakanlığı İzmir Adliyesine Siber Saldırı İddialarını Yalanladı
Adalet Bakanlığı, İzmir’deki terör saldırısının ardından İzmir Adliyesine yönelik siber saldırı yapıldığı iddialarını yalanladı.
Adalet Bakanlığı, İzmir'deki terör saldırısının ardından İzmir Adliyesine yönelik siber saldırı yapıldığı iddialarını yalanladı.
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