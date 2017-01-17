Adalet Bakanlığı Fetö'yü İngilizce Anlatacak

Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz ile ilgili hazırladığı "Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi" isimli kitabı İngilizce olarak da yayınladı. Bakanlık, Türk yargısını doğru anlatmak ve FETÖ'nün yaptıklarını ortaya koymak için "www.judiciaryofturkey.gov.tr" isimli İngilizce internet sitesi kurdu.



Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından hazırlanan "15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti-Yüzyılın Zaferi" başlıklı kitap İngilizce olarak da yayınlandı ve bakanlığın internet sitesine İngilizce olarak elektronik ortama da konuldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında "www.judiciaryofturkey.gov.tr" adıyla İngilizce internet sitesi kuruldu.



İnternet sitesinden Türk yargısı ile ilgili bilgiler verilirken Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen faaliyetlerle ilgili resmi bilgiler paylaşılıyor.



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin bilgilerin yer aldığı internet sitesinde darbe gecesine ait görüntüler de altyazılı olarak yayınlanıyor. FETÖ soruşturmaları kapsamındaki adli süreç hakkında da internet sitesindeki bölümde bilgiler yer alıyor.



İnternet sitesinin yanı sıra genel müdürlük tarafından "Judiciary of Turkey" isimli Facebook ve Twitter hesaplarıyla da sosyal medyada açıklamalar yapılıyor. - ANKARA