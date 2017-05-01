Adalet Bakanlığı "Arabuluculuk" Istatistiklerini Açıkladı

Adalet Bakanlığı tarafından 2013 yılında uygulamaya konulan arabuluculuk yöntemiyle işçiler kıdem tazminatı başta olmak üzere birçok haklarını 1 saatte alma imkanı buluyor. Adalet Bakanlığı, arabuluculuk ile ilgili istatistikleri açıkladı. Buna göre; 2013'ten bugüne kadar arabuluculuğun tercih edildiği dosya sayısı 12 bin 207'ye ulaştı. Arabuluculuğa 2017 yılında rekor sayıda başvuru yapıldı. Bu yılın ilk dört ayında 6 bin 746 dosya arabuluculara gitti. Uygulamanın başladığı dönemden bugüne kadar 12 bin 207 dosyadaki uyuşmazlıktan 11 bin 420'si, arabulucular sayesinde yargıya taşınmadan çözüme kavuşturuldu. 787 dosyada ise anlaşma sağlanamadığı için taraflar mahkeme yolunu tercih etti.



İŞÇİ-İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARI İLK SIRADA



Arabuluculuk başvurularının yüzde 89'unu 10 bin 343 dosya sayısıyla işçi-işveren uyuşmazlıkları oluşturdu. İşçi-işveren uyuşmazlıklarını 263 dosya ile telif haklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, 221 dosya sayısı ile maddi manevi tazminat uyuşmazlıkları takip etti.



Alacak hakları başta olmak üzere arabulucuya başvuran işçilerin yüzde 54'ü saatler içerisinde gerçekleşen görüşmeler neticesinde haklarını alırken, yüzde 41'i 1 gün, yüzde 5'i 1 hafta içinde uzlaşmaya vararak mahkemeye gitmeden haklarını aldı.



(Pelin Üzek / İHA)