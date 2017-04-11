Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Öztatar Açıklaması

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, 2017 yılında arabuluculuğun belirgin ölçüde arttığına dikkati çekerek, "Yılın 3 aylık döneminde 5 bin 925 arabuluculuk yapıldı. Sürecin yüzde 94'ü anlaşmayla sonuçlandı. Yüzde 93'ü bir günde tamamlandı." dedi.



İzmir Arabulucular Derneğinden (İZARADER) yapılan açıklamaya göre, Öztatar, dernek merkezini ziyaret etti.



Öztatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk arabuluculuk derneklerinden olan kuruluşun, örgütlü yapısı ve başarılı çalışmalarıyla öncülerden biri olduğunu söyledi.



Ege Bölgesi'nde arabuluculuk derneği olmayan illerde, bu işi yapanların örgütlenmesi ve dernek kurmalarının teşviki konusunda İZARADER'den destek isteyen Öztatar, İş Mahkemeleri Yasası'nda, arabuluculuğun dava şartı olması konusundaki tasarının Başbakanlığa sunulduğunu anımsattı.



Arabuluculukla ilgili gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu, bunun 2017 yılı verilerine yansıdığını aktaran Öztatar, "Yılın 3 aylık döneminde 5 bin 925 arabuluculuk yapıldı. Sürecin yüzde 94'ü anlaşmayla sonuçlandı. Yüzde 93'ü bir günde tamamlandı. Tarafların uyuşmazlıklarına bir gün içinde çözüm bulabiliyoruz. Ülke genelinde arabuluculuk yoluna başvurma oranı anlamında İzmir, İstanbul'un ardından ikinci sırada geliyor." diye konuştu.



İzmir Arabulucular Derneği Başkanı Şerife Özcan Tekeli de derneğin, kurulduğu günden bu yana arabuluculuk mesleğinin tanıtımı ve gelişimi için atılan her adımda katkı ve emek sahibi bulunduğunu dile getirerek bu emeğin, mesleğin etik ve en iyi biçimde uygulanması için ne denli gerekli ve kıymetli olduğunun bilincini taşıdıklarını kaydetti.