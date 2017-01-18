Bozdağ: Adil Öksüz'ü Saklıyorlar, Türkiye'den Çıktığına İhtimal Vermiyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Editör Masası'nda soruları cevaplayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili olarak, "Saldırgan üzerinden önemli delillere ulaşılacak" dedi.

15 Temmuz'un kritik ismi Adil Öksüz'le ilgili de açıklamalar yapan Bozdağ, "Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum." dedi.

"DEAŞ'A DAİR ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞILACAK"

Bakan Bozdağ, Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin yakalanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bütün imkanları seferber ederek, kameralardan tutun dijital verilere kadar en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi adeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar. Reina saldırganının yakalanması polis teşkilatımız için çok büyük bir başarıdır, tebrik ediyorum. DEAŞ'a dair önemli bilgilere ulaşılacağına inanıyorum. 2000'den fazla polis görev aldı. Binlerce kamera görüntüsü analiz edildi. İz takibi sağlıklı şekilde yürütüldü, sonuç alındı. Saldırgan üzerinden önemli delillere ulaşılacak" dedi.

"ÇIKAN VERİLER DAEŞ'İ İŞARET EDİYOR"

Bozdağ, "DEAŞ terör örgütü ile bu eylemin bağlantısı güneş gibi ortada. Zaten ortaya çıkan şu ana kadar bütün veriler de DEAŞ terör örgütünü işaret ediyor." dedi.

"ADİL ÖKSÜZ SAKLANMA BECERİSİNE SAHİP DEĞİL"

FETÖ soruşturmasının firari şüpheli Adil Öksüz'ün, darbe girişiminde kilit rol oynadığına işaret eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum.

"TÜRKİYE SINIRLARI DIŞINA ÇIKTIĞINA İHTİMAL VERMİYORUM"

Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Çünkü olay oldu, hemen arkasından konu deşifre oldu, güvenlik güçleri harekete geçti ve Türkiye'nin bütün hudut kapıları ve dışarı çıkabilecek ne varsa hepsi bilgilendirildi ve tedbirler alındı.

"ENİNDE SONUNDA İNİNDE BULUNACAK"

Adil Öksüz'ün kafasını bulunduğu yerden dışarı çıkarabilme şansının olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Ama eninde sonunda Türk polisi veya jandarması, güvenlik güçlerimiz, halkımızın da desteğiyle Adil Öksüz'ü saklandığı inde bulacak, onu da yargıya teslim edecektir."

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili değerlendirme yapan Bozdağ, "Doğası gereği siyasi istikrar ve güçlü iktidar kuracak. Çünkü sistemin zorunlu sonucu, hangi seçime giderseniz gidin seçimin sonunda birisi iktidar olacak, hem de güçlü iktidar olacak, iktidar yetkisini de halktan alacak. O nedenle Türkiye'nin geleceği bakımından bunun son derece büyük önemi var. Bugün Türkiye'de çift başlılıktan kaynaklanan sorunları yaşamıyor görünebiliriz ama geçmişe dönüp baktığınızda yürütmenin çift başlı olması çok büyük tartışmalara yol açtı." dedi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleriyle ilgili konuşan Bozdağ, "Bunun 340 ile 347 arasında bir oyla geçeceği şeklinde bir kanaatim var, ikici turda herhangi bir olumsuzluk beklemiyorum." dedi.