Adalet Bakanı Bozdağ: "Ortaya Çıkan Deliller Gösteriyor Ki Adil Öksüz, Darbe Teşebbüsünde Kilit Rol...

Adalet Bakanı Bozdağ: "Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor.

Adalet Bakanı Bozdağ:

Adalet Bakanı Bozdağ: "Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum."

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