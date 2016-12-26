Adalet Bakanı Bozdağ: Millet Yürütme Yetkisini Sandıkta Verecek!

TBMM Anasaya Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişiklik teklifiyle ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Düzenleme ile yürütme yetkisini millet sandıkta verecek. Millet bu yetkiyi kime verdiyse, o kullanacak. O yetkinin, ortağı olmayacak" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan TBMM Anayasa Komisyonu'nda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

"TARAFSIZ" İFADESİ EKLENDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, görüşmelerde söz alarak teklifin getirdiği düzenlemelere değindi.Teklifin birinci maddesi ile anayasadaki, yargı yetkisinin Türk milleti adına "bağımsız" mahkemelerce kullanılacağına ilişkin maddeye "tarafsız" ifadesinin de eklendiğini belirten Bozdağ, "Yargı görevi yapan birisi kendisini, anayasa, yasa ve hukuk değil de başka şeylerle bağlı hissederse tarafsızlığı da bağımsızlığı da kaybeder." değerlendirmesinde bulundu.

"İŞLEMLER YARGI DENETİMİNE AÇILDI"

Bozdağ, teklifteki yargıya ilişkin düzenlemelerin, cumhuriyetin niteliklerinden "hukuk devleti" ilkesini güçlendiren mahiyette olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığıyla ilgili düzenlemeler hakkında da bilgi veren Bozdağ, getirilen yeniliklerle cumhurbaşkanının işlemlerinin yargı denetimine açıldığını söyledi.

Anayasa değişikliğinin cumhurbaşkanını, mevcut durumdan daha sorumlu bir hale getirdiğini belirten Bozdağ, yargı denetimi ve sorumluluk yüklenmesine ilişkin önemli adımlar atıldığının altını çizdi.

"MEVCUT SİSTEM KAYGAN ZEMİN OLUŞTURUYOR"

Mevcut anayasanın vesayeti taçlandıran bir niteliği olduğunu, cumhurbaşkanı ve başbakan arasında uyumsuzluklar olması halinde sorunları artırdığını ifade eden ve buna ilişkin geçmişten örnekler veren Bozdağ, uygulamadaki sistemin kavga zemini oluşturduğunu vurguladı. Bozdağ, "Düzenleme ile yürütme yetkisini millet sandıkta verecek. Millet bu yetkiyi kime verdiyse, o kullanacak. O yetkinin ortağı olmayacak." şeklinde konuştu.

Teklifte HSYK'ya yönelik düzenlemeye ilişkin de Bozdağ, "HSYK'da seçim usulünün kalkmış olması, yargıya yapılan en büyük iyiliklerden biri olmuştur." dedi. Öte yandan komisyona verilen öğle yemeği arasında grup başkanvekilleri bir araya gelerek, çalışmaların daha sağlıklı ilerlemesi için neler yapılabileceğini görüştü.

Toplantıda ortak bir karar alınamadığı, ancak görüşmeler devam ederken özellikle konuşma süreleri konusunda makul bir sürenin yerleşeceğinin öngörüldüğü öğrenildi.