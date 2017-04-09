Adalet Bakanı Bozdağ Kyk'da Öğrencilerle Buluştu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bugünden farklı olarak, başbakan ve başbakan yardımcısı diye bir unvan bulunmayacağını, onun yerine cumhurbaşkanı ile cumhurbaşkanı yardımcıları olacağını söyledi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yozgat Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle buluştu.



Bozdağ, öğrencilerin yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda sorularını cevapladı.



Bir öğrencinin "Cumhurbaşkanlığı sistemiyle tek adamlığa mı gidiliyor?" sorusu üzerine Bozdağ, bu sistemde tek adam olma ihtimalinin bulunmadığını belirterek, "Çünkü sistemin doğası kuvvetleri ayırıyor, ayrı ellere verdiği için, yetkilileri de ayırdığı için bir elde bütün kuvvetlerin birleşmesi ihtimalini ortadan kaldıran bir düzenlemedir ama diyorlar ki 'Siz tek elde topluyorsunuz.' Esasında tek elde olan kuvvetleri biz ayırıyoruz, tek elde toplanmasını imkansızlaştıracak anayasal teminatlar koyuyoruz." dedi.



Yeni sistemde cumhurbaşkanının görevleri hakkında bilgi veren Bozdağ, şöyle konuştu:



"Bugün yürütmenin başı yine cumhurbaşkanı ama başbakan ve bakanlar kurulu da yürütmenin sorumlu kanadını oluşturuyor, yetkiler ortaklaştırılmış ve bu ortaklıktan dolayı da çok ciddi kavgalar çıkıyor. Şimdi yapılan düzenleme ile cumhurbaşkanlığı sistemi gereği yürütme yetkisi cumhurbaşkanına veriliyor, başbakan kaldırılıyor cumhurbaşkanlığında birleştiriliyor, başbakan yardımcılıkları kaldırılıyor onların yerine cumhurbaşkanı yardımcıları geliyor. Cumhurbaşkanını biz yüzde 50 artı 1 ile seçtiğimiz zaman cumhurbaşkanı yürütme yetkisini kullanacak bugünkü başbakanın ve bakanlar kurulunun kullandığı yetkileri kullanma hakkını vereceğiz, cumhurbaşkanı bu yetkilerini atayacağı cumhurbaşkanı yardımcıları, atayacağı diğer bakanlarla beraber kullanacaktır."



Yeni sistemde bugünden farklı olarak başbakan, başbakan yardımcısı unvanlarının bulunmayacağını, onun yerine cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcıları olacağını aktaran Bozdağ, "Yine bugünkü gibi bakanlarımız olacak. Şimdi muhalefet partisi, 'bakanlar falan hiç olmayabilir' diyor. 'Sıfır bakan da olabilir' diyor zihinleri karıştırmak için. Halbuki Anayasa'da, cumhurbaşkanı yardımcıları diyor, yazıyor, bakanlar diye yazıyor hatta Milli Güvenlik Kurulunu düzenleyen maddede Milli Güvenlik Kurulunun üyeleri de sayılıyor, onların içerisinde adalet bakanı, içişleri bakanı, dışişleri bakanı, milli savunma bakanı ve cumhurbaşkanı yardımcıları Milli Güvenlik Kurulunun üyesidir diye sayıyor. Bunun anlamı şu; anayasaya bazı bakanlıkların adını dahi koymuştur yani bu dediğim 5 tane bakanlıktır. Bunların adını cumhurbaşkanı kararname ile değiştiremez bu bakanlıkları kaldıramaz yeni bir ad da veremez çünkü anayasa koymuş." diye konuştu.



"Oğullarına, kızlarına, gençlerine güvenmeyen milletlerin ve devletlerin geleceği aydınlık olmaz." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:



"Erken yaşta çocuklarına sorumluluk yükleyen ailelerin çocukları çok başarılı olur. Sorumluluk yüklemediğiniz zaman başarısı zayıflar. Bırakın yanlış yapsın, eksik yapsın siz onları düzeltirsiniz o ileride daha doğruları, daha iyileri yapar. Güveneceğiz. Ben ilkokulda öğrenciydim sayın Baykal o zaman bakandı 70'li yıllar. Biz yaşlandık gidiyoruz sayın Baykal hala vekil. 18'ini dolduran genç kızlarımız, genç erkeklerimiz 80'lik Baykal'a oy verip onu bir daha seçtiğinde, vekil seçerken çoluk çocuk sayılmıyorlar ama gençlerden bazıları aday olup 80'lik Baykal ona oy verirken gençler çoluk çocuk yerine konuyor. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Kabul edilebilir bir şey değil."



Bozdağ, "Gençler, inşallah yeni dönemde içinizden vekiller çıkacaktır, içinizden belki 16 Nisan'dan sonra hükümet sistemi gereği yeni seçim yapıldıktan sonra sınıfınızda bir bakan arkadaşınızla yan yana oturma, bir vekille arkadaş olma imkanı olacaktır, hocalar da buna alışsın, öğrenciler de buna alışsın, üniversiteler de buna alışsın yeni Türkiye böyle olacaktır inşallah." ifadelerini kullandı.