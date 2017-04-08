Adalet Bakanı Bozdağ, İmam Hatiplilerle Bir Araya Geldi

ANKARA (İHA) – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte vekil sayısının 600'e çıkarılması hakkında, "80 milyonun Ankara'da adil temsili için bu adımı attık. Şimdi 'helal, haram, caiz, Allah, peygamber' diye bir sürü literatürü de CHP kullanıyor. Bu sistemin adı bile CHP'ye helali, haramı öğretti" dedi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sincan İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlediği toplantıya iştirak etti. Derneğin Kültür Evi'nde gerçekleştirilen programa Bozdağ'ın yanı sıra, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.



"Ülkelerindeki Türkler, Türkçe konuşmasın diye büyük baskılar yapan Avrupa, referandum söz konusu olunca Türkçe yayın yapıyor"



16 Nisan referandum u öncesinde kamuoyunda çok farklı bir atmosferin oluştuğuna işaret eden Bozdağ, "Avrupa ayağa kalktı, tüm terör örgütleri ayağa kalktı ve bambaşka bir iklimde referandum a gidiyoruz. Bunca seçim ve halk oylaması gördük, bugüne kadar Türkiye'ye yapılmış hiçbir seçimde ve halk oylamasında Avrupa ülkeleri böylesine alenen taraf olmamıştır. İlk defa Almanya'sı, Hollanda'sı, Belçika'sı ve diğerleri Türkiye'nin halk oylamasında alenen 'Hayır'dan yana taraf olmuştur. Televizyonları da gazeteleri de Türkçe propagandalar yapıyor. Ülkelerindeki Türkler, Türkçe konuşmasın diye büyük baskılar yaparken, referandum söz konusu olunca bu baskıların tamamını kaldırdılar. Teröristlere her türlü kolaylığı yaparken, Türkiye'nin meşru hükümetinin bakanlarının, Türk toplumuyla bir araya gelmesine engel üstüne engel çıkardılar" şeklinde konuştu.



Bin yıldır Anadolu'dan Türk ulusunun kökünü kazımak isteyenlerin var olduğunu dile getiren Bozdağ, "Anadolu'da bin yıldır varız ama bin yıldır da Anadolu'dan bu milletin kökünü kazımak isteyenler var. Binlerce yıl da geçse vazgeçmeyecekler, onun için bizim bu topraklarda kıyamete kadar var, bir ve hür yaşamamız için daha derinlere kökümüzü uzatıp dallarımızla Anadolu'yu kuşatıp, ulu bir çınar gibi varlığımızı sürdürmemiz lazım. Onun için de bu çınarı güçlendirecek, daha derinlere kökünü salacak ve milletimizi geleceğe daha güçlü taşıyacak bir sistemi hayata geçirmemiz lazım. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemi de tam da bu anlamda milletimizin, devletimizin bekası için gereklidir" ifadelerini kullandı.



"Cumhurbaşkanlığı sisteminin adı bile CHP'ye helali, haramı öğretti"



Yeni sistemle birlikte milletvekili sayısının 600'e çıkarılması konusuna değinen Bozdağ, "Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi buna karşı çıkarken diyor ki; 'Bu helal değildir. Bizim buna ihtiyacımız yok.' Aynı CHP, 1995 yılında yapılan bir anayasa değişikliğiyle 450 olan vekil sayısını 550'ye çıkardı. O zaman Türkiye'nin nüfusu 59 milyon, şuanda ise 80 milyon. Biz bu nüfusun Ankara'da adil temsili için bu adımı attık. Şimdi 'helal, haram, caiz, Allah, peygamber' diye bir sürü literatürü de CHP kullanıyor. Bu sistemin adı bile CHP'ye helali, haramı öğretti" diye konuştu.



Bozdağ, milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesinin gerekçelerini anlattığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"Gençlerimize güvendiğimiz ve Türkiye'nin geleceğini onlara emanet edeceğimiz için bunu



getiriyoruz. Kıyamet kopuyor, 'Çoluk, çocuk vekil mi olacak' diye. 18 yaşını dolduran gençlerimiz reşit oluyor, evleniyor, üniversiteye gidiyor, teröristle mücadeleye gidiyor, gerektiğinde şehit, gazi oluyor. Muhtar seçerken demiyoruz, vekil seçerken, belediye başkanı seçerken, 80'lik Baykal'ı vekil seçerken demiyoruz ama 18'ini dolduran bir genç 'Ben de seçileceğim' dediği zaman, kıyamet kopuyor." - ANKARA