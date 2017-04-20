Adalet Bakanı Bozdağ: CHP AİHM'e Gitse de Sonuç Alamaz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandumun iptaline ilişkin başvurunun reddedilmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "YSK'nın bu kararı doğru bir karardır. Çünkü YSK sadece bugün değil geçmişte de benzer konuları değerlendirmiş ve her zaman değerlendirdiğinde benzer yönde karar vermiş." dedi.

"CHP UTANMADAN YALAN SÖYLÜYOR"

Bozdağ ayırca "CHP utanmadan yalan söylüyor" dedi.

Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

İTİRAZ AİHM'E TAŞINABİLİR Mİ?

Anayasa Mahkemesi'nin başvuru olması halinde bunun reddi dışında bir seçeneği yok. AİHM'e başvuru yapılabilir ama bu başvurudan netice alınamaz. Çünkü Türkiye'nin taraf olduğu sözleşme taraflara başvuru hakkı vermiyor. Geçmişte Mansur Yavaş hadisesi var. O da Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor ve AYM bu konuda "Ben buna bakamam, AİHM'e de bu konu gidemez." diyor.

AİHM başka bir başvuruda referandumun kendi incelemeleri dışında olduğuna hükmediyor. Çok açık kararlarla ortaya konulmuş bir durum.

AGİT RAPORU

Bunlar objektif rapor hazırlamıyorlar. AB'yi de kandırıyorlar. Uluslararası örgütlerin tamamını yanıltıyorlar. Lütfen Türkiye'ye göndereceğiniz gözlemcilerin DHKP-C, FETÖ ve diğer terör örgütleri ile irtibatını araştırın. Türkiye'yi doğru şekilde değerlendiremezsiniz. Türkiye tepki koyunca da itiraz edersiniz. Aramızda yaşanan sorunların bir sebebi de bu.